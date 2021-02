Eerste mast op VOC-schip Amsterdam

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan VOC-schip Amsterdam. De lockdown geeft het onderhoudsteam tijd om het onderhoud nog grondiger uit te voeren. De afgelopen periode is er aan de kade van de Oranjewerf gewerkt aan werkzaamheden boven de waterlijn. Ook de drie masten en ra’s van de Amsterdam worden vernieuwd.

Bij Heko Spanten in Ede zijn o.a. de ondermasten en stengen geconstrueerd. De masten zijn samengesteld uit losse plankjes die aan elkaar zijn gelijmd tot een dikke balk, in totaal bijna 60 meter lang. De eerste mast, de bezaansmast met kraaiennest tableau, is vandaag op het schip geplaatst. Michael Huijser, directeur Het Scheepvaartmuseum, legde munten onder de mast die er 30 jaar geleden geplaatst waren voor voorspoed en geluk. De komende weken wordt het schip verder opgetuigd. Naar verwachting keert het schip in april weer terug naar Het Scheepvaartmuseum.