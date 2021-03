Rotterdam omarmt kanosport op Willem-Alexander Baan

De Willem-Alexander Baan in Zevenhuizen nabij Rotterdam is per 1 maart 2021 de nieuwe trainingslocatie voor de topsporters van de Olympische discipline kanosprint. Dat zijn Rotterdam Topsport, Sportbedrijf Rotterdam en het Watersportverbond voor een periode van minimaal vier jaar overeengekomen. Met deze nieuwe trainingslocatie willen alle partijen samen de komende jaren vol inzetten op de ontwikkeling van kanosport in de regio Rotterdam. De ambities richten zich op deelname en medailles op de Olympische Spelen en het binnenhalen van grote evenementen op de Willem-Alexander Baan, zoals bv. een EK en/of WK Kanosprint.

Watersportverbond