Nautische boekhandel Datema Amsterdam stapt aan boord bij Vrolijk Watersport in Scheveningen

Datema Amsterdam is een begrip in de watersport. Gestart in 1996 met een winkel in nautische boeken en -kaarten op de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Twintig jaar later verhuisd naar een winkelpand aan de Lingehaven in Gorinchem, om begin 2019 uitsluitend verder te gaan met de zeer gespecialiseerde webshop op nautisch gebied. Vanaf 1 maart 2021 is Datema Amsterdam ook weer terug op de winkelvloer, bij Vrolijk Watersport in Scheveningen.

Datema Amsterdam trekt in bij Vrolijk Watersport

Watersporters bleken de afgelopen twee jaar toch meer behoefte aan persoonlijk advies te hebben bij de aanschaf van de juiste boeken en kaarten dan vooraf was voorzien. Ook eigenaar Joop Datema miste het persoonlijk contact met zijn klanten en vooral het kunnen uitwisselen van tips over vaargebieden, havens en actualiteiten.

Daar is onlangs een oplossing voor gevonden. Datema Amsterdam én Joop Datema zelf, zijn 1 maart j.l. ingetrokken bij Vrolijk Watersport in Scheveningen, Visafslagweg 1, hal 18-20. De webshop www.datema-amsterdam.nl blijft uiteraard gewoon actueel en online. Joop is er zelf overigens niet alle weekdagen, maar het Vrolijk-Team is zes dagen per week aanwezig. Een afspraak maken kan via datema-amsterdam@planet.nl of telefonisch via 0183 – 712 050. Bezoek aan de winkel kan, conform de Corona regelgeving, op afspraak vanaf 3 maart.