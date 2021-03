Onrust onder watersporters over het afsluiten van kreken in de Biesbosch

Staatsbosbeheer wil in de toekomst grote delen van de Biesbosch gaan afsluiten voor motorbootjes, zo staat in het plan ‘Zonering Biesbosch’. Bert van Maanen is zich rot geschrokken. “Dat plan is desastreus voor bootbezitters. Wij willen dat sommige kreken openblijven en dat we ook in de toekomst kunnen overnachten in de Biesbosch.”

Boswachter Harm Blom nuanceert de uitlatingen van Van Maanen. “De Biesbosch gaat morgen niet op slot, da’s niet waar. Er wordt een ambitie Stil en duurzaam varen uitgesproken waarbij kreken en afmeervoorzieningen op lange termijn niet meer toegankelijk zijn voor vaartuigen op ouderwetse fossiele brandstoffen. Dat is echt iets anders dan kortweg afsluiten.”

Omroep Brabant