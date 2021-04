De Reeuwijkse Plassen (weer) onderdeel van het Hollandse Plassengebied

Bij Gouda is een prachtige stap voor de recreatievaart gezet. Afgelopen maand zijn de Veenplassen opnieuw verbonden geraakt met de Enkele en Dubbele Wiericke en de Oude Rijn. Daarmee is het watersportgebied de Reeuwijkse Plassen weer onderdeel geworden van het geheel, zoals het was voor 1927 toen het Gouwekanaal werd gegraven.

