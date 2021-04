Windsurfers Badloe en De Geus geven visitekaartjes af op dag 2 WK RS

Kiran Badloe en Lilian de Geus voeren beide het WK-klassement aan na drie races. Op de eerste dag van het Wereldkampioenschap in de Olympische RS:X klasse kwamen de windsurfers niet in actie vanwege te veel wind. De baai van Cadiz werd op 23 april geteisterd door een stormachtige wind van 40 knopen / 8 beaufort. Op zaterdag 24 april werd er wel geracet. De wind was nog onstuimig, maar niet meer stormachtig.

Kiran Badloe scoorde een 1-3-11 en zegt: “De eerste races zitten erop. Gisteren niet gevaren omdat er te veel wind stond. Vandaag was de wind super raar. Een beetje hard af en toe en soms ook weer niet. De eerste twee races ging het lekker en kon ik duidelijk zien wat er gebeurde en mijn plan goed uitvoeren. De laatste race van de dag zat ik er even naast. Ik had een goede ‘brainfade’. Dan zie je dat je gelijk wat lastiger hebt, maar al met al een goede dag. Wie weet heb ik gelijk mijn aftrek (schrapresultaat) te pakken en kunnen we de rest van de week gewoon weer doorzetten met meer resultaten voorin.”

Lilian de Geus zette een serie neer van 2-7-1. Coach Jacco Koops en de Geus kwamen pas om 20.30 uur van het water. Koops gaf snel de volgende samenvatting: “Hele uitdagende dag. Grote lange golven van zee, met de wind uit de tegenovergestelde richting. De wind was toenemend, afnemend en weer enorm toenemend aan het einde. Kortom, het ging heel goed, we zijn tevreden over de hele dag.”