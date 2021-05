Zeiler Heiner eindigt WK Finn in stijl met een 2e en 1e plaats en klimt naar 8e plek

Nicholas Heiner laat op de laatste dag van het WK Finn zijn echte kwaliteit zien en sluit het toernooi af met een tweede en een eerste plaats. Met dit resultaat klimt de zeiler uit Enkhuizen naar een 8ste plaats in de einduitslag. Daarmee passeert de Heiner olympisch kampioen Giles Scott in de ranglijst. Maar het was niet eind goed, al goed. Want een achtste plaats is niet wat Heiner in gedachten had voor dit laatste grote toernooi voor de Spelen.

Over de week gemeten scoorde de TeamAllianz zeiler elke dag een minder goed resultaat. Ook op de laatste dag noteerde Heiner een 38ste plaats door aan de verkeerde kant van een grote bui te zitten. Een zo een fout kan gebeuren, zeker in een sport waar je zo afhankelijk bent van weersinvloeden. Daarom bestaat ook het fenomeen ‘schrapresultaat’. Maar te veel van dit soort ‘net niet’ situaties kost je een goed eindresultaat.

Heiner zijn coach Jaap Zielhuis gaf de volgende toelichting:

“Vandaag waren een paar goede wedstrijden. Ook geen makkelijke condities. Acht knopen wind, grote golven. Met die laatste twee races laat Nicholas zien dat het erin zit. Maar deze week kwam het er niet uit. Dat lek is nog niet boven. Daar moeten we nog eens goed over nadenken. Nicholas kan veel beter. Al zijn voorgaande WK’S scoorde hij beter dan nu.”

“Maar hij heeft ook heel veel goede dingen gedaan. We hebben veel progressie geboekt afgelopen winter. De snelheid is goed, controle over het materiaal is goed en technisch is alles op orde. Ook voor de wind gaat het heel goed, hij voelt de boot heel goed aan. Nicholas is fit en sterk. Kortom het werk is gedaan.”

Maar waar gaat het dan mis?

“Sommige beslissingen zijn niet goed. Over de lay-line varen is heel kostbaar bijvoorbeeld. Je moet scherp zijn. Gretig. Zoals gezegd we moeten dat goed analyseren. Nicholas heeft heel hard gewerkt afgelopen winter. Lang op Lanzarote gezeten en dat is dankzij Corona al met al heel eentonig. Elke dag dezelfde routine: zeilen, fietsen, trainen. Zijn vriendin uit Nieuw Zeeland heeft hij maar twee weken gezien in het afgelopen jaar bijvoorbeeld. Alles telt op. Mogelijk dat hij daardoor de frisheid, de scherpte mist.”

“Het was in elk geval een bijzonder WK. Al die Finn-gasten komen elkaar na anderhalf jaar weer eens tegen. Dan zie je de twee Nieuw Zeelanders, die stappen na heel lang weer in de Finn, hebben net de America’s Cup gewonnen en eindigen 1 en 3. Daar zit mogelijk wat in. Hoe hou je het plezier erin, de variatie. Maar het is niet allemaal misère met Nicholas. Kijk naar de laatste dag. Maar die missers moeten eruit en de scherpte er in.”

