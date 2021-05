Nederlandse jachtbouwers kondigen datum aan voor de 2021 editie van het Dutch Yachting Weekend, een succesvolle kleinschalige boat show.



Na het succes van het Dutch Yachting Weekend van vorig jaar, is de tweede editie van het populaire evenement nu gepland van vrijdag 25 tot en met zondag 27 juni 2021.

Het Dutch Yachting Weekend is vorig jaar voor het eerst georganiseerd vanuit een samenwerking tussen een aantal Nederlandse jachtbouwers om zo, ondanks het wegvallen van de boatshows door de COVID-situatie, toch de in Nederland gebouwde jachten te kunnen presenteren aan het publiek.

Het evenement dat in het water en op de kade plaatsvindt, laat de beste Nederlandse jachtbouwers zien. Contest Yachts, Saffier Yachts, Qnautic, KM Yachtbuilders, Jachtwerf Heeg, AdmiralsTender, Lekker Boats, Steeler en Long Island Yachts meren hun range aan modellen af aan en op de kade. De schepen zijn vrij toegankelijk voor alle bezoekers.

Naast de jachtbouwers zullen ook een aantal bekende toeleveranciers van o.a. navigatieapparatuur, zeilen, mast- en dek beslag, assurantiën en stoffering zich presenteren en worden er lezingen en workshops georganiseerd door het magazine Zeilen. Meer informatie over het inhoudelijke programma zal te vinden zijn vanaf 7 juni op de website www.dutchyachtingweekend.nl en de websites van de deelnemende jachtwerven en toeleveranciers.

De locatie in Medemblik bij Contest Yachts biedt de uitgelezen gelegenheid om dit evenement te organiseren. In een hal zullen de toeleveranciers van A-merken zich presenteren. Een groot aantal ligplaatsen voor de hallen biedt meer dan genoeg plek aan de jachtbouwers om hun schepen af te meren en ook zullen er kleine trailerbare boten te bezichtigen zijn op de kade.

Uiteraard zal het Dutch Yachting Weekend geheel volgens de RIVM richtlijnen worden georganiseerd.

Dutch Yachting Weekend

Locatie:

Contest Yachts

Overleek 5

Medemblik

Datum en openingstijden:

Vrijdag 25 juni 11.00 – 18.00 uur

Zaterdag 26 juni 11.00 – 18.00 uur

Zondag 27 juni 11.00 – 18.00 uur

Registratie

In verband met Covid -19 is het verplicht om te registreren bij de ingang van het Dutch Yachting Weekend terrein.