“Algarve Boat Festival: Lagos is klaar om weer op zee te dansen”

Op 19 juni is het tijd om de tweede editie van het Algarve Boat Festival in Lagos, Portugal te vieren. SeaBookings, een Portugese Start-Up gewijd aan maritiem toerisme, met de steun van de gemeente Lagos, maakt zich klaar om dit innovatieve concept van feesten voor de tweede keer te hosten. “Het Festival bestaat uit verschillende afzonderlijke feesten, verenigd in één enkel evenement! En op zee, natuurlijk!”

Vorig jaar was het festival al binnen een paar dagen uitverkocht. Portugezen en buitenlanders van alle verschillende leeftijdsgroepen kwamen samen op zee, rondom één hoofdboot – de stage-boat. Elke groep met zijn eigen unieke dansvloer: een boot! Groepen kunnen meedoen met hun eigen boot, of er een huren via het SeaBookings platform. Eén podium, meerdere dansvloeren. Op zee zijn sociale distantie en frisse lucht gegarandeerd! Zo kunnen mensen genieten van een veilig en vernieuwend evenement, volgens de richtlijnen van het DGS (Directoraat-generaal Gezondheid).

Voor deze tweede editie van het Algarve Boat Festival is de beroemde DJ Diego Miranda de headliner, een echte nationale schat als het gaat om elektronische muziek met internationaal succes. Als opwarmertje speelt DJ Toby One samen met Carlos Glória Sax, beiden uit Lagos, om de boten klaar te maken voor dit ongelofelijke begin van de zomerfeest! De artiesten zullen spelen op de hoofdboot, die naast het organisatieteam geen gasten aan boord zal hebben.

Festival gasten kunnen met hun eigen boot mee, of het nu hun eigen boot is of een gehuurde, zeilboot of motorboot. Er zullen ook beperkte gedeelde plekken beschikbaar zijn op grotere boten, voor degenen die geen eigen boot hebben en er geen voor zichzelf willen huren.

Net als vorig jaar wordt het Algarve Boat Festival gesteund door de gemeente Lagos en de jachthaven van Lagos. De jachthaven biedt na het festival een overnachting aan voor boten van andere jachthavens. En de haven van Lagos, evenals de maritieme politie, zullen aanwezig zijn om het rampenplan te handhaven om te voldoen aan de “Safe Event” eisen van DGS.

Het evenement begint om 15u30, voor het meest verbazingwekkende landschap: het bekende Praia Dona Ana. Het feest zal 3 uur duren. Tickets kunnen online worden gekocht, op de website van het festival, via e-mail of via de officiële partners van het evenement. Voor wie niet ter plekke kan feesten, wordt het festival live gestreamd op de Facebookpagina’s van SeaBookings en de Município de Lagos.

Er worden tientallen schepen verwacht om deel te nemen aan dit evenement, maar houd er rekening mee dat de capaciteit zeer beperkt is. Reserveer nu een plek voor je boot of grijp een van de exclusieve plaatsen op de gedeelde partyboten.

http://www.algarveboatfestival.com