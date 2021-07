Bekkering en Duetz in het geel in 49erFX

De baai bij Enoshima kleurt vandaag oranje met prachtige resultaten in diverse klassen. Laser radial zeilster Marit Bouwmeester heeft weer zicht op het goud en in de 49erFX wisten Annemieke Bekkering en Annette Duetz zich in het ’geel’ te zeilen. Afrodite Zegers en Lobke Berkhout vechten zich terug in de 470-klasse.

Watersport-TV