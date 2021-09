Kitefoilers van TeamAllianz naar Europees Kampioenschap om ervaring op te doen en zich te meten met de wereldtop

In het Franse Montpellier start woensdag het Europees Kampioenschap Kitefoil. Namens Nederland verschijnen in deze nieuwe Olympische discipline vier atleten aan de start. Bij de vrouwen: Annelous Lammerts en bij de mannen: Jis van Hees, Sam Aben en Sven van der Kamp. Deze talentvolle kitefoilers zijn onderdeel van TeamAllianz, de nationale selectie van het Watersportverbond, en in voorbereiding op het WK Olympische klassen in 2023 in Den Haag en de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Het EK duurt tot en met zondag 12 september.

Annelous Lammerts – 27 jaar – Den Haag

Lammerts groeide op in het Zeeuwse Schuddebeurs en verruilde Zeeland begin dit jaar voor Den Haag om zich vol op het kitefoilen te storten en haar olympische droom na te jagen. Lammerts, meervoudig kampioen in de freestyle en kite park discipline, ziet het EK als een meetmoment op weg naar Parijs.

Annelous Lammerts: “We zitten hier nu ruim een week en hebben een super voorbereiding gehad. Het is een heel mooie spot. En er stond ook bijna elke dag een goede wind. Voor mij is dit EK, samen met het WK in oktober, wel echt een meetmoment. Waar sta ik? Wat moet er verbeterd worden? Na deze twee events moet ik mijn battle plan voor deze winter helder hebben.”

Lammerts vervolgt: “Ik ben momenteel eigenlijk de enige Nederlandse dame die op dit niveau vaart, dat maakt het lastig om een inschatting te maken hoe sterk je bent. Mijn concurrenten uit bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland maar ook Spanje trainen bijna dagelijks met elkaar in eigen land. Ze maken elkaar niet alleen beter maar weten denk ik ook beter waar ze staan. Ik ben veel meer op mezelf aangewezen, gelukkig kan ik redelijk met de jongens battlen maar dat is toch net anders. Zeker in zo’n jaar waarin er nog nauwelijks tot geen echte internationale wedstrijden zijn geweest.”

Jis van Hees – 18 jaar – Oisterwijk

Van Hees eindigde in juli op het WK jeugd onder 19 jaar als derde. Van Hees toonde hiermee zijn potentie aan en ervaarde het als een bevestiging van zijn harde trainen.

Jis van Hees: “Ik heb echt super veel zin in dit EK. Na het WK jeugd, ben ik super benieuwd naar waar ik in dit internationale veld met senioren sta. Het doel is een top 25 plek, maar dat zal pittig worden. Ik ga er in ieder geval alles aan doen. Ik ben tevreden als ik mezelf aan het eind van de week niks kan verwijten. Dan zullen we ook zien waar ik sta tussen de grote mannen. Vanuit daar kunnen we dan verder werken richting de rest van het jaar maar zeker ook richting volgend seizoen.”

Sam Aben – 18 jaar – Den Haag

Aben is een kind van Scheveningen. Al op 8-jarige leeftijd stond Sam bij de kitesurfschool van zijn vader zelf op het water met een board. De Hagenaar maakt sinds het begin, in 2019 onderdeel uit van TeamAllianz.

Sam Aben: “Ik wil dit evenement veel leren, zo veel mogelijk kennis op doen. In de categorie onder 19 jaar wil ik bij de top vijf varen. Een doelstelling voor het algemeen klassement bij de mannen geven is lastig. Het is erg pittig maar de weersvoorspellingen zien er niet ongunstig uit. Er is licht weer voorspelt, dus weinig wind, daar moet ik normaal gesproken wel mee uit de voeten kunnen.”

Sven van der Kamp – 22 jaar – Castricum

Van der Kamp is de oudste van de aanwezige Nederlandse mannen maar met zijn 22 jaar nog steeds een jonkie in het internationale veld.

Van der Kamp: “We mogen weer racen, heerlijk. Met mijn snelheid zit het meestal wel goed, het is zaak om geen fouten te maken. Als ik op die manier deze week kan varen, dan weten we aan het einde van de week denk ik waar ik sta in het internationale veld. En kunnen we verder werken richting het WK.”

TeamAllianz Kitefoil, ondersteund door TeamKPN Sportfonds

Alle vier de kitefoilers zijn onderdeel van TeamAllianz, het programma van het Watersportverbond dat onder leiding van coach Casper Bouman en met steun van het TeamKPN Sportfonds op weg is naar het WK in Den Haag 2023 en de Olympische Spelen in Parijs in 2024.

Bouman: “Zowel als team als individueel hebben we de afgelopen maanden veel progressie gemaakt. Het gat met de internationale top is kleiner geworden. Door de wijziging van één estafette medaille per team, man en vrouw, naar twee individuele medailles: eentje voor mannen en eentje voor vrouwen is het spelletje tactisch op het water wel wat anders geworden.”

“We hebben grotere velden gekregen, er zijn meer rijders op het water. Ik ben benieuwd hoe Annelous, Jis, Sam en Sven zich gaan houden. Waar staan ze in het veld en waar komen we nog te kort. Uit dat oogpunt zien we dit wel een beetje als een nieuwe nulmeting, het is het eerste echt grote event bij de senioren na de formatwijziging.”

Tegelijkertijd met het Europees Kampioenschap senioren racet de jeugd de A’s Youth foil U17, daar wordt Nederland vertegenwoordigd door de 16-jarige Duuk van Hees.