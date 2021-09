Wereldkampioen kapseist met speedboot op de Noord bij Alblasserdam

Jan-Cees Korteland, wereldkampioen powerboat-racen, is maandagavond 13 september 2021 met zijn boot gekapseisd op de rivier de Noord bij Alblasserdam. De Alblasserdammer belandde in de rivier en zijn boot kwam op z’n kop in het water terecht. De politie, de ambulancedienst en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) werden opgeroepen en kwamen met spoed ter plaatse voor hulp.

(foto: Huib Speksnijder)