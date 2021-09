Nieuwelingen

Dat er door de corona-pandemie veel meer watersporters bij zijn gekomen is bekend. Door alle gele-, oranje- en rood gekleurde vakantie-bestemmingen kozen veel Nederlanders voor een vakantie in eigen land. Die ontdekten wat wij al lang weten: hoe leuk varen op onze eigen wateren is! De vrijheid om overal te kunnen aanleggen, de rust en de goede sfeer op het water.

Zo ontstond al snel na het uitbreken van de crisis een run op boten en bootjes. Makelaars dede oproepen voor tweedehands schepen omdat ze meer kopers hadden dan verkopers. Ook de nieuwe boten deden het goed.

Inmiddels blijkt dat het niet om een tijdelijk effect gaat, de vraag naar boten blijft groot. Wat zijn de gevolgen van die onverwachte groei in de watersport? De ‘branche’, mensen die hun boterham verdienen in de sector, is natuurlijk dik tevreden, de zaken lopen goed. Er wordt geld verdiend. Maar er zijn ook minder prettige gevolgen. Al die nieuwe boten moeten ook ergens liggen. Het gevolg is dat jachthavens weer wachtlijsten hebben voor een vaste ligplaat. En wie op een wacht lijst staat voor de haven bij hem in de buurt, heeft zijn vaartuig waarschijnlijk in een ongunstige haven liggen. En haven die duur is of ver weg. Sommige kersverse schippers kan het niet schelen en betalen het veel hogere passanten-tarief. Maar dat lost het probleem niet op.

Er zij nog andere nadelen. Iedereen mag een langzaamvarend schip tot 15 meter besturen. Daar is geen enkel vaarbewijs voor nodig. De nieuwe watersporters hebben soms geen idee van de regels op het water, wat niet alleen tot verwarring of ergernis leidt, maar ook voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Gelukkig zijn dit problemen van tijdelijke aard. Dus zie je een nieuwe watersporter stuntelen, help een handje, geef het goede voorbeeld en laat ze ervaren wat een fantastische watersportland Nederland is.