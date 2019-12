Opgeknapte en nieuwe steigers in Noord-Holland langs vaarroute Stontelersluis en Haukessluis

DE HAUKES – Langs de vaarroute tussen de Stontelersluis en de Haukessluis, over de Den Oeversche vaart en de Slootvaart, zijn extra steigers gerealiseerd. Tevens zijn drie verouderde steigers bij de Ulkesluis, in het Waardkanaal en de Pishoek opgeknapt om extra aanmeerplaatsen te realiseren voor de pleziervaart. De steigers langs de Den Oeversche vaart en de Slootvaart zijn straks ook toegankelijk voor kanovaarders. De steigers maken onderdeel uit van de kunstroute die volgend jaar opengaat. De extra aanmeermogelijkheden komen voort uit De Kop Werkt! vaarroutenetwerk Amstelmeer-IJsselmeer en Knooppunt Kolhorn.

De nieuwe steigers liggen in het Slootdorperbos en in de Den Oeversche vaart. De steigers in de Den Oeversche vaart liggen naast de bruggen die gaan over de Wierweg, de Schelpenbolweg en de Klieverweg. Ze zijn gemaakt van KPL, dit is een duurzaam product gemaakt van zwart gerecycled kunststof. Deze kunststoffen steiger gaat langer mee dan houten steigers. Ze zijn tien meter lang, dus grotere sloepen kunnen goed aanmeren. De steigers zijn ook iets hoger gemaakt, zodat men gemakkelijker uit de bootjes kunnen stappen. Naast deze nieuwe sloepensteiger komt nog een lager stuk speciaal voor kanoërs. (Hollands Kroon Actueel)