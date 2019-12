Belgische Powerboatcenter presenteert nieuwe Mastercraft X26 als ‘meest luxueuze sportboot op de markt’

Persbericht

Izegem (België) – De Mastercraft X26 is nieuw voor modeljaar 2020. Dit is de meest luxueuze sportboot op de markt. Elk aspect van deze boot is premium afgewerkt en je moet niets inboeten om ongelofelijke wakesurf en wakeboardsessies te ervaren. Standaard is hij goed uitgerust, maar een leuke optielijst en personalisatiemogelijkheden zorgen ervoor dat elke bestelling een uniek ship zal zijn.

De boot heeft een hoge constructie en een diepe V-hull waardoor hij ook ideaal is voor gebruik op wild water en de zee. De exclusieve krachtbron van Ilmor is de absolute top in zijn categorie. Je kan kiezen voor de standaard 6.2L GDI 430pk en een indrukwekkende 650NM koppel of de optionele ‘There’s no replacement for displacement‘ 7.4L MPI voor 522pk en 711NM.

Richtprijs: €185.000 – €280.000 btw incl

Meer informatie www.powerboatscenter.be, www.mastercraft.com en www.ilmor.com