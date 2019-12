Tony Ellis (75) zeilt voor de 52ste keer van Sydney naar Hobart

Sydney (Australië) – Tony Ellis (75) doet voor de 52ste keer mee aan de Sydney Hobart Yacht Race. De romantiek van de befaamde zeilrace verdween, maar hij bleef meedoen. „Er stroomt zeewater door mijn aderen.”

Een enorme golf sloeg op de boeg van zeiljacht ‘Ragamuffin’. Even zag Tony Ellis helemaal niets meer. Het zoute water prikte in zijn ogen, beet in zijn gezicht. De tijd leek te vertragen, seconden leken minuten, of misschien stond de tijd zelfs wel even stil. „Vasthouden, was het enige waar ik aan kon denken. Vasthouden en onder geen enkele voorwaarde loslaten. Mijn vingers bonkten van de pijn, verkrampt door het koude zeewater”, zegt Ellis.

Wat moesten ze als ze een ongeluk kregen? Wat moesten ze als het roer brak en de boot oncontroleerbaar over de woeste zee zou wiegen? Terug kon niet meer, dat was nog gevaarlijker dan doorvaren. „Met andere bemanningsleden haalde ik de zeilen naar beneden en bond alles wat maar een beetje los zat vast met tiewraps. Alleen een klein stormzeil voor op de boot lieten we op. We konden verder weinig doen, alleen maar hopen.” (NRC, www.rolexsydneyhobart.com)