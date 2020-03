Ook een zeilreis naar de Azoren kan wel eens fout aflopen…

Johan de Meij zeilde solo naar de Azoren. Onderweg werd hij geteisterd door storm en lekkage, en moest hij zijn schip uiteindelijk gewond verlaten. De geboren Rotterdammer schreef er een boek over. ,,Vooraf verklaarden ze me voor gek.’’

Daar zit-ie dan, groggy van een paardenmiddel dat een van de Russische bemanningsleden hem heeft toegediend. Een pil om de immense pijn te verzachten. Dat Johan de Meij (58) zijn ribben gebroken had, zou hij een dag ­later pas horen in een primitief ziekenhuis op een van de eilanden van de Azoren.

Maar hier, zittend in een kajuit van een groot containerschip, beseft de geboren Rotterdammer pas goed wat er de uren daarvoor gebeurd is. Zijn grootse zeilavontuur in de zomer van 2018 is met één smak bruut ten einde gekomen. (De Gelderlander)