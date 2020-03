Vrijspraak in zaak dodelijk vaar-ongeluk bij brug Ouderkerk-Amstelveen

Amstelveen – De man die ervan werd verdacht schuld te hebben aan een dodelijk vaarongeval bij de Amstelbrug (de brug tussen Amstelveen en Ouderkerk) in juni 2017, is in hoger beroep door het Gerechtshof vrijgesproken.

De toen 51-jarige man, een Oostenrijker, was samen met vrienden op vakantie in Nederland en per boot vanuit Vinkeveen onderweg naar Amsterdam. Bij de Amstelbrug ging het gruwelijk mis, toen de bovenkant van de boot de brug raakte en zijn 68-jarige vriend bekneld raakte en ter plekke overleed.

Geen schipper of bestuurder

Uit een ademtest direct na het ongeval was gebleken dat de verdachte teveel alcohol had genuttigd om een boot te mogen besturen, maar het hof bepaalde in hoger beroep dat de verdachte niet als schipper beschouwd kon worden en ook niet als ‘bestuurder’.

Roer

Uit de publicatie van de rechtszaak wordt duidelijk dat tijdens de vaartocht het slachtoffer aan het roer had gestaan – en kort voor het noodlottige ongeval de verdachte had uitgenodigd naast hem te komen staan om hem te leren varen. De verdachte had nog nooit een schip bestuurd. (Amstelveenz)