Brand verwoest plezierjacht op Zwarte Meer: gasflessen net op tijd van boord

Vollenhove – Een plezierjacht is vanmiddag in brand gevlogen op het Zwarte Meer. De brand tussen Vollenhove en Kraggenburg veroorzaakte flinke schade aan de boot. De brandweer werd even na 14.00 uur opgeroepen vanwege het incident en rukte met spoed uit. Brandweerlieden kwamen onder meer met een speciaal bootje in actie om het vuur te bestrijden. Dat lukte, maar de schade aan het getroffen vaartuig was wel behoorlijk. De boot zou slechts drie dagen geleden zijn aangeschaft.

Volgens een ooggetuige zouden opvarenden een aantal gasflessen zelf op tijd in veiligheid hebben gebracht, waardoor het grootste gevaar kon worden vermeden. (deStentor)