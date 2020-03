Meldingen rond raadselachtig ‘gezonken jacht’ in Middelburg

Middelburg – Hulpdiensten hebben vandaag uren naar een gezonken jacht in het Kanaal door Walcheren bij Middelburg gezocht, maar niets gevonden. Toch denkt de Veiligheidsregio Zeeland niet dat het om een valse melding gaat. “Nee, dat denken we echt niet”, benadrukt woordvoerder Remco Duerink. “Omdat we rond 10.45 uur meerdere meldingen van meerdere getuigen hebben gekregen.”

Omdat het onduidelijk was of er nog iemand aan boord was, rukten hulpdiensten massaal uit. Waterongevallenteams uit Goes, Middelburg en Terneuzen kwamen ter plaatse, net als twee ambulances, een traumahelikopter, brandweerwagens en politie. (Omroep Zeeland)