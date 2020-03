Booteigenaren willen ondanks winterbediening van bruggen en sluizen toch een stukje varen, hoe klein ook

IJSSELSTEIN – De echte start van het vaarseizoen laat nog even op zich wachten nu de provincie Utrecht samen met Noord- en Zuid-Holland heeft bepaald dat de brugbediening wordt uitgesteld. Het vaarseizoen zou eigenlijk morgen van start gaan, maar veel bruggen blijven de komende tijd dicht in verband met de coronamaatregelen. Toch halen veel booteigenaren bij de Marnemoende-haven in IJsselstein hun sloep uit de winterstalling en laten het vaartuig te water.

“Het is eigenlijk de eerste voorjaarsdag met een zonnetje en een lekkere temperatuur. Je merkt meteen meer activiteit. Mensen zijn de boten aan het poetsen en aan het klaarmaken”, vertelt haveneigenaar Jan Kromwijk. “Iedereen wil zijn boot tóch te water laten, want het weekend zegt: 20 graden.”

‘Beetje kort’

Door de maatregelen van de provincie kunnen boten hoger dan 1.40 meter maximaal zeven kilometer varen, tot Montfoort. Als de bruggen bediend worden volgens het zomerregime en dus open kunnen, kan er vanaf IJsselstein tot Oudewater gevaren worden; een tocht van zo’n 25 kilometer.

“Het is wel een beetje kort hè, want we willen graag weer de Vecht over, richting Muiden”, vertelt booteigenaar Alex Deuzeman, die zijn boot ondertussen in de wax zet. “Of eventueel de andere kant uit, richting de Lek, dat is ook altijd een heel leuk stukje. Maar goed, we moeten maar even wachten tot de bruggen weer open gaan.” (RTVUtrecht)