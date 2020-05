‘Corona proof’ kano’s en boten verhuren in de meivakantie

Woerden – Recreatieboerderij de Boerinn kreeg van de gemeente Woerden toestemming voor het kanovaren, mits de RIVM-voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden. ,,We krijgen veel reacties”, vertelt directeur Hugo Oudejans. ,,De reserveringen stromen binnen.”

Omdat drukte en massatoerisme niet zijn toegestaan, is de kanoverhuur in aangepaste vorm begonnen. ,,Alleen gezinnen, mensen die op hetzelfde adres wonen, mogen met z’n drieën in een kano, anders maar twee mensen, zodat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Mensen kunnen ook kiezen voor een éénpersoonskano. De kano’s worden steeds schoongemaakt en de peddels ontsmet. En we zorgen dat vertrektijden en terugkeertijden goed gespreid zijn.” (AD)