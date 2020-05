Jachtmakelaar en expert in Skandinavische jachten Wiebe Leistra naar Smelne Yachtcenter in Drachten

Persbericht

Drachten – Smelne Yachtcenter versterkt zich vanaf 1 mei 2020 met Wiebe Leistra. Wiebe is jachtmakelaar met als specialisatie aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte Scandinavische motorjachten.

Met ruim 20 jaar ervaring in de verkoop van Nidelv en Joda en diverse nieuwe en gebruikte Noorse spitsgatters (met het kwaliteitsmerk Norske Veritas) kent Wiebe Leistra als geen ander de Scandinavische markt. Deze ervaring en kennis zijn een welkome aanvulling voor Smelne Yachtcenter.

Ook is Wiebe Leistra een ambassadeur van gerenommeerde Noorse werven zoals Nidelv, Agder, Nor Star, Scand en Joda. Hierdoor is Wiebe Leistra voor Smelne Yachtcenter de ideale verbindende schakel tussen Nederland en Scandinaviƫ.

Henk van der Velde, die ook in het verleden al samenwerkte met Wiebe Leistra in de jachtmakelaardij, ziet dit ook als meerwaarde voor Smelne Yachtcenter. Door de realisering van onze fraaie nieuwe showroom willen we een groot deel van de totale markt bedienen. Een breed watersportpubliek is van harte welkom in onze showroom in Drachten om de diversiteit aan motorboten te bewonderen.

Meer informatie www.smelne.nl