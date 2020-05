Watersporters mogen in België weer het water op

Oostende (België) – Driewerf hoera bij de watersporters. Na zowat anderhalve maand kunnen ze eindelijk opnieuw hun favoriete sport beoefenen. Op de Spuikom vonden de eerste zeilers en surfers terug de weg naar het water. Zeilen, kajakken, surfen, golf- en kitesurfen, suppen en zeilwagenrijden zijn opnieuw toegelaten.

Maar met beperkingen. In de loods van de VVW Inside Outside aan de Oostendse Spuikom is er eenrichtingsverkeer en mag je maar met vier personen tegelijk naar binnen. De sanitaire voorzieningen en bar mogen niet gebruikt worden. Ook kunnen lessen en sportkampen nog niet plaatsvinden (HLN)