Binnenlandse bootvakanties 2020: Boat Bike Tours klaar voor veilige fietsvaarvakanties

Persbericht

Amsterdam – Reisorganisatie Boat Bike Tours heeft een protocol ontwikkeld voor veilige fietsvaarvakanties in eigen land, waarbij het mogelijk is om de vereiste anderhalve meter afstand aan te houden. De zomervakantie komt namelijk in zicht en een vliegvakantie naar het buitenland lijkt nog niet haalbaar. Daarom zien veel verhuurders een stijging in de binnenlandse reserveringen: Belvilla heeft 40% meer boekingen in eigen land, huizenruil-website Homeexchange.com ziet een vergelijkbare trend en het online botenverhuurplatform Barqo ziet eveneens een stijgende lijn in de aanvragen voor binnenlandse bootvakanties.

Voor Boat Bike Tours was dit reden genoeg om een goed protocol te ontwikkelen, zodat gasten veilig kunnen genieten van een fietsvaarvakantie in eigen land. In het protocol is vooral veel aandacht besteed aan hygiëne, extra schoonmaak en gepaste afstand. Zo zorgt Boat Bike Tours ervoor dat er:

extra schoonmaakrondes worden ingelast en dat er op meerdere plaatsen desinfectiegel staat voor gasten en personeel;

genoeg afstand gehouden kan worden in openbare scheepsruimtes;

gedineerd wordt in twee zittingen, zodat er meer ruimte is per persoon;

minder in (grote) groepen gefietst wordt en dat gasten makkelijk zelf hun fietsroutes kunnen bepalen, met gedetailleerde kaarten en een GPS-app;

op elk schip duidelijke huisregels zijn voor de gasten én de bemanning, zodat iedereen weet wat er wel en niet kan en mag.

Veilige vakantie in eigen land

Met deze extra maatregelen organiseert Boat Bike Tours dus Corona-veilige vakanties in eigen land. Gasten hoeven zich geen zorgen te maken over het niveau van de schoonmaak op verschillende locaties; hun varende hotel wordt dagelijks schoongemaakt. En omdat het fietsvaarvakanties zijn die Boat Bike Tours aanbiedt, is er overdag dus ruim tijd om te fietsen (of te wandelen) en dat is sowieso gezond. Uiteraard gaan de fietsroutes veel door landelijke gebieden; grote steden worden waar mogelijk vermeden.

Toerist in eigen land

‘Een fietsvaarvakantie in Nederland is een prachtig alternatief voor een vakantie in het buitenland’, aldus Laurens Winkel, directeur van Boat Bike Tours. ‘Het zijn heerlijke vakanties, met veel vrijheid en veel mogelijkheden. Het schip is je hotel en dat vaart iedere dag met je mee. Geen gedoe dus met koffers en tassen op de fiets, met in- en uitchecken of met het plannen van de route. Het schip vaart, de passagiers gaan overdag fietsen, wandelen en van de omgeving genieten en ’s avonds zorgt onze bemanning voor een heerlijke maaltijd.’

Vaar door Nederland en België

Op veel schepen is er plaats voor tussen de 20 en 40 gasten. Op de grotere schepen kunnen normaal gesproken zelfs zo’n 80 tot 100 gasten aan boord. Hierdoor is er op alle schepen genoeg ruimte en kan het principe van social distancing prima worden toegepast. Met een kleine groep medepassagiers vaart men dan bijvoorbeeld naar de Waddenzee, van Amsterdam naar Maastricht, of naar Brugge, de Zaanse Schans, Kinderdijk of langs de Hanzesteden.

Boat Bike Tours-medewerker Judith is zelf al vaker met haar gezin meegegaan met de fietsvaarvakanties: ‘Het is een uitgelezen mogelijkheid om toerist te zijn in eigen land. Je zult versteld staan hoeveel er te ontdekken is. Het is heel leuk om Nederland eens te zien door de ogen van een toerist. En bovendien: op de fiets zie je zoveel meer! Je ontdekt, zelfs in je eigen omgeving, ineens dingen die je nog nooit eerder hebt gezien of bezocht. En dat is heel bijzonder om te ervaren.’

Meer informatie boatbiketours.nl