Jachtmakelaar De Valk opent in Nieuwpoort eerste Belgische kantoor ‘De Valk Belgium’

Naarden – De Valk Belgium is actief in het hele land, van de prachtige jachthaven in Antwerpen tot de zeehaven van Nieuwpoort. Uiteraard faciliteren wij ook al onze Belgische klanten met een jacht in andere delen van Europa of de wereld. De Valk Belgium opereert vanuit een centrale plaats in Vlaanderen. Daardoor zijn wij erg flexibel om waar dan ook met u af te spreken voor de aankoop of verkoop van uw jacht. De nieuwe vestiging staat onder leiding van Jochem Heijermans.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ons team beschikt over een ruime expertise van de jachtmakelaardij in België. De combinatie met het grote internationale netwerk van De Valk Yacht brokers maakt dat wij de beste voorwaarden kunnen creëren voor de aankoop en verkoop van uw jacht. Onze uitdaging bestaat er dan ook uit om u met een op maat gemaakt plan compleet te ontzorgen zodat u met een gerust gevoel de bemiddeling van uw jacht aan ons kunt overlaten.

Wat kunnen wij verder voor u doen?

De mooie Belgische kust en de jachthavens bieden u tal van recreatiemogelijkheden, hotspots, restaurants, musea, etc.. Vanzelfsprekend geven wij u graag meer informatie zodat u uw bezoek aan het jacht kunt combineren met wat ‘sight seeing’.

Wij staan voor u klaar!

Wij vormen het middelpunt van de watersport en bieden u graag professionele service op hoogstand niveau. Dus bent u in de regio en wilt u eens van gedachten wisselen over een jacht, neem dan zeker vrijblijvend contact met ons op.

