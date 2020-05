Hollands Noorderkwartier gooit sluizen en bruggen open

EDAM-VOLENDAM -De sluizen en bruggen van het Hoogheemraadschap zouden al op 16 april in zomerbediening gaan. Vanwege de toen geldende coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. Het Hoogheemraadschap heeft nu besloten om de bediening van de sluizen en bruggen open te stellen vanaf morgen, woensdag 13 mei.

Het Hoogheemraadschap waarschuwt schippers wel hun vaarroute goed te checken want niet alle sluizen en bruggen in Hollands Noorderkwartier zijn in beheer bij het hoogheemraadschap. Ook de provincie en gemeenten bedienen diverse sluizen en bruggen. De voorzieningen bij de sluizen, bruggen en jachthavens, zoals gemeenschappelijke wc’s en douches blijven tot 1 juli gesloten. (NHNieuws)