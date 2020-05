In Terneuzen als gevolg van coronamaatregelen gezonken Frans zeiljacht weer boven water gehaald

TERNEUZEN – Het zaterdagnacht in de oude Veerhaven van Terneuzen gezonken Franse zeiljacht La Marie Célime is zondagmiddag door bergingsbedrijf Multraship weer boven water gehaald.

Schade ontstaan door het bij slecht weer bonken tegen de buitensteiger is vermoedelijk de oorzaak van het zinken van het schip uit Duinkerken. Twee, drie maanden lag het al in Terneuzen, nadat het vanwege pech naar de haven was gebracht. Multraship zal het jacht op de vestiging aan de Schependijk op de wal zetten. De eigenaar heeft zich de afgelopen tijd niet meer laten zien, vermoedelijk vanwege de coronacrisis. (PZC)