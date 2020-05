Run op huurbootjes in de Biesbosch: wéken van te voren reserveren voor een dagje varen

HANK/DRIMMELEN – Op deze zonnige Hemelvaartsdag roept de natuur. Wie daarom spontaan besluit om in een huurbootje van de Biesbosch te gaan genieten, vist echter achter het net. “Vorige week waren alle boten voor vandaag al gereserveerd.”

In jachthaven Vissershang in Hank heeft eigenaar Lion Weterings zich voorbereid op een hectische dag. “Het wordt een gekkenhuis”, zegt hij. “Daarom geven we uitgebreide instructies en advies over de routes aan onze huurders. We raden vandaag af om door de smalle Sloot van Sint Jan te gaan. De mensen kunnen beter buitenom varen, want daar is meer ruimte en ook meer wind wat op deze zomerse dag wel lekker is.” (Brabants Dagblad)