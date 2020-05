Gemeente Zwartewaterland controleert ligplaatshouders op daadwerkelijk gebruik van gehuurde ligplaats vanwege oplopende wachtlijst

Genemuiden (Zwartewaterland) – De gemeente controleert begin juni of boten in Genemuiden wel op de gehuurde ligplaats in de haven liggen. Eigenaren die dat nog niet hebben gedaan, moeten dat inclusief goede reden doorgeven aan de gemeente. Met die maatregel wil Zwartewaterland voorkomen dat gehuurde ligplaatsen niet worden gebruikt.

De wachtlijst voor een ligplaats in de haven groeit namelijk. De gemiddelde wachttijd voordat een ligplaats gehuurd kan worden is momenteel twee tot drie jaar. (Genemuiden Actueel)