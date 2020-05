MIDDELBURG – De bruggen en sluizen in het Kanaal door Walcheren gaan vanaf maandag (1 juni) vier in plaats van twee keer per dag open.

De Zeelandbrug blijft net als de afgelopen weken één keer per uur bediend en de sluizen in Veere en Vlissingen zeven dagen per week, 24 uur per dag.

Het besluit van de provincie past in de versoepeling van de coronamaatregelen. Eind maart paste ze de openingstijden van de bruggen en sluizen in het kanaal aan. (Zeelandnet)