Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort krijgt dit najaar voor 1,2 miljoen euro nieuwe steigers

Nieuwpoort (België) – Het Belgische agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en KYC Nieuwpoort investeren samen ruim 1,2 miljoen euro in het vernieuwen van de basisinfrastructuur zoals steigers. De werken zijn gepland voor dit najaar.

De jachtclub KYCN heeft 400 ligplaatsen. “De bestaande steigers zijn ondertussen 40 jaar oud”, schetst Charlotte Devriendt van MDK. “Die zijn sterk aan het verweren. Ook een groot deel van de buispalen is in slechte staat. We zullen dit najaar alles wegnemen en vernieuwen, zelfs een aantal betonnen toegangssteigers.” De KYC zelf investeert in extra faciliteiten zoals nieuwe elektrische aansluitingen, een sanitair pontoncabine, een upgrade van het wifi-systeem en een cabine voor de havenmeester. Het plaatst ook nieuwe vingerpieren of catways. (Het Laatste Nieuws, www.kycn.be)