Ingelaste Vendée-Arctique-Les Sables d’Olonne Race als kwalificatiewedstrijd Vendée Globe gestart

Sables d’Olonne – De Vendée-Arctique-Les Sables d’Olonne Race is op zaterdag 4 juli om 15:30 uur van start gegaan vanaf Les Sables d’Olonne. 18 IMOCA’s zijn onderweg naar IOC UNESCO Waypoint, een spot die ongeveer 125 mijl ten zuidwesten van van IJsland ligt. Vervolgens zullen ze afdalen naar het noordoosten van de Azoren. Vijf schippers gebruiken deze race om zich officieel te kwalificeren voor de Vendée Globe, de prestigieuze solorace die op zondag 8 november begint.

Dit zeilevenement is een non-stop solorace die aan boord van 60-voet monohulls (bestaande uit drie verschillende generaties) wordt gevaren. De wedstrijd is georganiseerd door de IMOCA-klasse en Sea to See. Eerder dit jaar werden twee andere races, waarbij zeilers zich voor de Vendée Globe konden kwalificeren, vanwege COVID-19 afgelast. De Transat (mei) en de New York-Vendée-Les Sables-d’Olonne (juni) gingen beide niet door. Daarom wordt nu de Vendée-Arctique-Les Sables d’Olonne Race gezeild die mogelijkheid biedt tot kwalificatie. De route van circa 3.572 mijl voert de vloot langs het zuidwesten van IJsland en naar het noordoosten van de Azoren. De race eindigt in Les Sables-d’Olonne. (Zeilen, www.imoca.org, www.vendeeglobe.org)