‘Maiden’-zeilster Tanja Visser uit Venhuizen vertelt vanavond bij Op1 over ‘Whitbread Around the World 1989’

Hilversum – Tanja Visser is woensdagavond om 22.25 uur een van de gasten aan de tafel van Op1 op NPO 1.

In 1989 was zij het enige Nederlandse bemanningslid van de ’Maiden’. Een boot met voor het eerst een uit vrouwen bestaande bemanning die meedeed aan de zwaarste zeilrace ter wereld, de Whitbread Around the World Race, nu de Ocean Race. Naar aanleiding van de documentaire ’Maiden’, nu op Netflix, maar ook donderdag 9 juli vanaf 19.30 uur te zien op groot doek in Cinema Oostereiland in Hoorn, doet zij haar verhaal. (NHD)