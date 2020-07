Boek door bioloog, wetenschapsredacteur en zeiler Rob Biersma over zijn ‘rondje atlantic’

De oceanen over tussen vogels en wieren – In een zoute zeevertelling doet bioloog Rob Biersma in zijn boek ‘Scheepsberichten’ gedetailleerd verslag van zijn lange zeiltocht via de Azoren naar Suriname.

Stel, je steekt de oceaan over naar Suriname, per zeilboot. Zou je dan meer hebben aan een koelkast of een kruimelzuiger? Rob Biersma zeilde tussen juli 2016 en juli 2017 in zijn eentje op zijn boot Rissa via de Azoren en de Canarische Eilanden naar Suriname en via de Caraïben weer terug. Geen koelkast aan boord, wel een kruimelzuiger. Die eerste vreet stroom, het kleine zonnepaneel op het dek zou dat niet kunnen bijbenen. Die tweede is handig als je kakkerlakken tegenkomt in de kajuit. (NRC, Atlas Contact)