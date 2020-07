Watersport door coronacrisis in de lift: ’het loopt als een tierelier’

DEN BOSCH/KERKDRIEL/HEUSDEN – Een vakantie op het water is door de coronacrisis dit jaar populairder dan ooit. Maar hoe gaat dat, met zoveel nieuwelingen in een bootje? Het Brabants Dagblad dompelt zich deze zomer onder in de wereld van de pleziervaart. Aflevering 1: botenverkopers en -verhuurders doen goede zaken.

Coronaproof vakantie vieren in eigen land? Dan pak je een boot. En dat merken botenverkopers en -verhuurders in de regio. Van Gent Watersport in Kerkdriel is een groot watersportcentrum, met een jachthaven, botenverhuur en watersportwinkel. De jachthaven ligt ramvol.

,,Zo’n drukte als nu hebben we nog nooit meegemaakt”, zegt Hilda van Gent. ,,Voor kleinere boten hebben we werkelijk geen enkele ligplaats meer. Alleen nog voor boten van meer dan 12 meter.” (Brabants Dagblad)