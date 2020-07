Kornwederzand – In het IJsselmeer ter hoogte van de sluis bij Kornwerderzand is gisteren door omstanders het lichaam gevonden van een man die donderdag overboord sloeg van een zeilboot. Volgens de politie gaat het om een 49-jarige man uit de gemeente Fryske Marren in de provincie Friesland. Het lichaam is overgedragen aan de familie. (AD)

