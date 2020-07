Recordgrote superjacht Cosmos van Heesen klaar voor afbouw

Oss – Het duurde vijftien maanden voor de romp van het 80,07 meter lange superjacht Cosmos kon worden verenigd met de bovenbouw. Het was de grootste assemblageklus van Heesen Shipyards in Oss in haar bestaan. De Cosmos is nu klaar om afgebouwd te worden. Heesen levert het superjacht naar verwachting in 2021 op aan de eigenaar.

De ruim 80 meter lange Cosmos (1.700 GT) is het grootste superjacht dat Heesen ooit heeft gebouwd. Het is een heel verschil met het 28 meter lange jacht Amigo wat oprichter Frans Heesen ongeveer veertig jaar geleden als eerste bouwde. Vier jaar nadat Heesen met pensioen ging, leverde de werf het grootste jacht destijds af, de 70 meter lange Galactica Super Nova. (Schuttevaer, www.heesenyachts.com)