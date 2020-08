Pleziervaart maakt inhaalslag: ook vaarrecreanten blijven vaker in eigen land

Drenthe – Zo’n gekkenhuis als in Friesland is het niet, maar ook in Drenthe is het druk met vaarrecreanten. Na een voorseizoen met vrijwel geen boten vanwege corona, is de recreatievaart nu bezig aan een inhaalslag.

Cijfers van de provincie ondersteunen bij een eerste blik die trend nog niet, want die blijven achter met voorgaande jaren. Maar in ogenschouw moet worden genomen dat de start van het vaarseizoen in Drenthe twee maanden later was vanwege corona.

Niet al op 1 april werd de winterbediening van bruggen en sluizen losgelaten, maar pas op 29 mei. ,,In kortere tijd denken we toch uit te komen op dezelfde aantallen als vorig jaar’’, zegt woordvoerder Amarins van der Feen van de provincie. ,,Daarom is het gemiddeld genomen nu dan ook drukker.’’ (DvhN)