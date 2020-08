NIEUWESLUIS (Wieringerwaard, Hollands Kroon) – Geen stedentrip of witte stranden, maar altijd weer naar hetzelfde haventje. NH Nieuws gaat deze weken op zoek naar bijzondere bestemmingen in de kop van Noord-Holland, met deze week de jachthaven Nieuwesluis. Een pittoresk haventje waar jaar in jaar uit dezelfde mensen weer aanmeren. “We noemen dit ook wel de familiecamping”, vertelt havenmeester René Snelleman. (NH Nieuws, Nieuwesluis)

Deel dit...

Pinterest Linkedin