Tall Ships bark Europa en clipper Stad Amsterdam op 8 en 9 augustus in Scheveningen te bezoeken

Scheveningen – Sinds de bijzondere non-stop reis van Ushaia (Argentinië) naar Scheveningen ligt de Bark Europa aan de kade in Scheveningen. Er wordt onderhoud gepleegd aan het schip, want corona-maatregelen maken het varen met passagiers erg moeilijk.

Nu het grootschalige onderhoud aan de Clipper Stad Amsterdam in Den Helder is voltooid, ligt ook dit schip voor de laatste werkzaamheden aan de Adriaan Maaskade in Scheveningen. Beide tall ships verwelkomen u daar op 8 en 9 augustus graag aan boord om de schepen te bekijken. Er worden verschillende rondleidingen georganiseerd voor een beperkt aantal deelnemers. Aanmelden is daarom verplicht via www.tallshipsbezoek.nl

Meer informatie www.stadamsterdam.nl en www.barkeuropa.com