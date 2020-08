Drijvend kantoor Stichting Vaarwens in Jachthaven Naarden

NAARDEN – Stichting Vaarwens, die dagelijks Vaardagen verzorgt voor mensen in hun laatste levensfase, had behoefte aan eigen kantoorruimte. Sinds kort hebben ze een nieuw, drijvend kantoor in de Jachthaven van Naarden.

De Stichting verzorgt de afgelopen maanden bijna dagelijks vaartochten op hun eigen schip ‘MS De Vaarwens’, die zij sinds maart dit jaar hebben aangeschaft. Nog een dag kunnen gasten samen met hun naasten onbezorgd genieten op het schip en zorgt de stichting bij vele gasten voor een grote glimlach op het gezicht. Om de organisatie in goede banen te leiden was er de noodzaak voor een eigen kantoorruimte. En die is gerealiseerd in de Jachthaven van Naarden. (bussumsnieuws.nl, Meander Ships, Stichting Vaarwens)