Clipper Stad Amsterdam ligt tot eind maart 2021 met gevarieerd programma bij Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam

Persbericht

Amsterdam – Clipper Stad Amsterdam komt in september naar Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, haar thuishaven. Na het succesvol afronden van een grootscheepse refit bij Damen Shipyards in Den Helder, verheugt de bemanning zich op het ontvangen van gasten aan boord van het prachtig vernieuwde schip!

Tot eind maart ligt de Clipper aangemeerd bij Het Scheepvaartmuseum. Vanaf 13 september is het schip elke woensdag en om de week op zondag open voor museumbezoekers. In samenwerking met het museum wordt een gevarieerd programma ontwikkeld voor bezoekers en voor bedrijven. Clipper Stad Amsterdam is beschikbaar voor diverse kleinschalige evenementen zoals een vergadering, een maritieme lunch of een receptie.

Reactie Evert van Dishoeck, directeur Clipper Stad Amsterdam: “Na een lange refit periode in Den Helder mogen wij ons gelukkig prijzen met zo’n mooie ligplek in Amsterdam, onze thuishaven. De bemanning heeft tijdens de periode hard meegewerkt op de werf en het complete onderhoud aan de tuigage voor haar rekening genomen. Nu is het tijd om samen met fans en bezoekers van Het Scheepvaartmuseum te genieten van het resultaat!”

”Het Scheepvaartmuseum is een bijzondere plek voor de Clipper. Van 1998 – 2000 werd ze naast het museum afgebouwd en klaargestoomd voor haar eerste deelname aan Sail Amsterdam.”

”Binnen de huidige maatregelen kunnen er, met wat aanpassingen aan boord, gelukkig weer gasten aan boord ontvangen worden. In samenwerking met Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam zetten we een mooi programma in elkaar zodat zoveel mogelijk mensen ons kunnen bezoeken en kennis kunnen maken met de Clipper.”

Wanneer open voor publiek?

In de zeven maanden dat de Stad Amsterdam aangemeerd ligt bij Het Scheepvaartmuseum, worden er onder andere maritieme exposities en workshops georganiseerd en zijn er rondleidingen tijdens schoolvakanties, Open Monumentendag en Museumnacht Amsterdam. Vanaf zondag 13 september is de Clipper iedere woensdag en om de week op zondag open voor museumbezoekers. Meer informatie is te vinden op de website van Het Scheepvaartmuseum.

De Clipper is ook beschikbaar voor het bedrijfsleven. In samenwerking met Het Scheepvaartmuseum kan er bijvoorbeeld een vergadering aan boord, een maritieme lunch, receptie of kleinschalig evenement worden georganiseerd. Bij alle evenementen aan boord zijn de COVID-19 maatregelen van kracht.

Reactie Michael Huijser, directeur Het Scheepvaartmuseum: “Clipper Stad Amsterdam is een schip wat naadloos aansluit bij onze missie Water verbindt Werelden. Amsterdams erfgoed op een hedendaagse manier vertaald. Duurzaam en educatief. We zijn dan ook ontzettend blij met de komst van de Clipper.”

Veilige haven

Het Scheepvaartmuseum doet er alles aan om een veilig en ontspannen bezoek te realiseren. Lees meer over de veiligheidsmaatregelen en boek een entreebewijs met starttijd voorafgaand aan het bezoek.

Meer informatie www.stadamsterdam.nl en www.hetscheepvaartmuseum.nl