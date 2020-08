Jachthaven Nauerna in Assendelft krijgt nieuwe eigenaar

Persbericht

Assendelft, Zaanstad – Per 1 september 2020 wordt Jachthaven Nauerna overgenomen door Jurgen van de Port en Leendert Maat. Sinds 2011 is Jachthaven Nauerna in handen van Pepijn Doeswijk. Gedurende de afgelopen negen jaar heeft Pepijn de haven volledig voorzien van nieuwe steigers en nieuwe elektra-kasten. Ook zijn het havenkantoor en restaurant volledig gerenoveerd.

Met 400 ligplaatsen is jachthaven Nauerna een van de grotere jachthavens van Noord-Holland. De haven is één van de 25 jachthavens in Nederland die naast de Blauwe Vlag ook de Groene Wimpel voert. Een jachthaven verdient deze wimpel als boven op de internationale criteria extra inspanningen gedaan zijn op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming.

Leendert Maat zal per 1 september beginnen en Jurgen van de Port zal per 1 oktober beginnen. Jurgen en Leendert hebben beide aan de hotelschool gestudeerd en ze hebben de afgelopen 13 jaar aan het roer gestaan van een groot vliegtuigcateringbedrijf op Schiphol. Een jarenlange droom om samen te ondernemen wordt nu werkelijkheid. „Wij zijn enorm blij met deze kans en doen er alles aan om deze succesvolle haven in de huidige vorm voort te zetten. Uitstekende dienstverlening en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel”, aldus Leendert Maat.

„De locatie van Jachthaven Nauerna is perfect”, voegt Jurgen toe. „De haven ligt precies tussen Amsterdam en IJmuiden in en het is de eerste haven die je tegenkomt vanaf IJmuiden. Vanaf Jachthaven Nauerna kan je alle kanten op. Haarlem, Amsterdam, en het Zaanse achterland zijn op korte afstand en gemakkelijk te bereiken.”

Jachthaven Nauerna verhuurt vaste ligplaatsen, er is een passantenhaven en zijn er sloepen te huur. Bij Brasserie Nauerna kunt u terecht voor een overheerlijke lunch, diner en/of borrel met prachtig uitzicht over de haven.

Meer informatie www.jachthavennauerna.nl