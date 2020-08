Jachthaven Dok 12 grijpt naast overname Hermenzeil

RAAMSDONK – Jachthaven Dok 12 grijpt naast de koop van Hermenzeil. Aan alle geruchten wil eigenaar Bart van Rossum een eind maken. ,,Mensen vroegen: kan ik mijn boot starten, wanneer gaan we erheen?” Nu Dok 12 uit het verkoopproces is, hoeft Van Rossum zich niet meer aan de geheimhouding te houden. Binnenkort wordt duidelijk wie wél de omstreden Raamsdonkse jachthaven koopt.

In september maken provincie en gemeente de winnaar bekend. ,,Natuurlijk gunnen wij het een lokale partij”, reageert wethouder Kevin van Oort. ,,Maar we hebben vooraf spelregels afgesproken.” Aan de hand van diverse criteria is er een prijs-kwaliteit-oordeel uitgerold. ,,Dok 12 had een mooi plan, de andere partij ook. Het was niet ‘too close to call‘, er was wel degelijk een verschil.” (BN/deStem, www.jachthavendok12.nl)