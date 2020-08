Boten van Urker Klaas Post deden dienst in opnamen van nieuwe Hollywood film Tenet

Urk – Mocht de nieuwste Hollywood-productie Tenet uitgroeien tot een ware kaskraker, dan mag ook Urker Klaas Post (56) daar het glas op heffen. Met zijn bedrijf Post Work Boats draaide hij zes weken mee op de set van topregisseur Christopher Nolan. Eén boot van Post haalde zelfs de film. ,,Mijn werknemer begon zijn haren al te kammen, maar helaas moest de acteur de scène doen.”

Een Urker botenbedrijf dat meewerkt aan een grote Hollywood-film. Hoe zit dat? ,,Nou, wij hebben in 2017 Dunkirk gedaan, de film die in Urk werd opgenomen. Dat was een heel mooi project, iedereen was tevreden. Die Amerikanen zeiden nog heel enthousiast: ‘Next time I will call you!’ Maar goed, je weet hoe Amerikanen zijn… Toch ging vorig jaar april op een zaterdagmiddag uit het niets de telefoon.” (deStentor)