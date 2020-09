L.H. Wiener: ‘Geen mooier graf dan een graf op zee’

Amsterdam – Schrijver L.H. Wiener (75) kreeg een andere verhouding met de zee. ‘De zee is een sluimerende vijand, een bedreiging die je zomaar ineens kan pakken en laten verdrinken. Dat ik de zee zo zag, kwam door een ongeluk op mijn 13de waarbij ik bijna verdronk. We waren met z’n vieren in een Flying Junior op zee, een zeilbootje dat eigenlijk te klein is voor vier jongens.

Het was heel stil weer, dat was juist het enge. Er was een lichte deining. Maar op ongeveer 300 meter uit de kust, bij de derde bank, kwam er opeens een rug water, heel langzaam, die het bootje omduwde. De mast brak door de bodem, waardoor het bootje volliep met water. (De Volkskrant)