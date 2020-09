Schipper Henk: ‘Amsterdamse kades storten in door schroefwater rondvaartboten’

AMSTERDAM – Dat de Amsterdamse kades er niet heel best aan toe zijn, werd vorige week nog een keer duidelijk toen de kade aan de Grimburgwal in elkaar stortte. Volgens gepensioneerd schipper Henk Dal is het een kwestie van tijd voordat de volgende kade in elkaar dondert. En hij weet ook wie of wat daar schuldig aan is.

De 67-jarige Henk neemt ons mee in zijn grachtensloepje. Hij is ruim veertig jaar lang schipper geweest. Heeft het vak geleerd van zijn vader. Eerst zat Henk op de binnenvaart, maar hij heeft ook lang op de Amsterdamse grachten gevaren. In al die jaren heeft hij de kades beetje bij beetje zien afbrokkelen. En met eigen ogen gezien wie de grote boosdoeners zijn. (NHNieuws)