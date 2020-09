Kunstenaar met heimwee naar zijn oude boten schenkt schilderij aan Jachthaven Huizen

Huizen – Het ’schilderij’ ‘Zomeravondwedstrijd’ siert de muur van het havenkantoor van de Stichting Jachthaven Huizen. Kunstenaar Henk Storm maakte het wandtafereel op een iPad.

De aanleiding om het schilderij te maken is triest. Storm is ruim vijftig jaar lang een enthousiast zeiler geweest. Deze zomer heeft hij echter zijn boot verkocht en hij mist ’m. Daarom besloot hij als een soort eerbetoon alle boten die hij heeft gehad in de laatse vijf decennia te vereeuwigen op het schilderij. Het schilderij is op de iPad geschilderd en geprint op acrylglas. Storm geeft les in het schilderen op de iPad bij de Gooise Academie voor beeldende kunsten in Laren. (NHD, www.atelierstorm.nl)