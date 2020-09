“Meneer, graag iets meer stuurboord houden”

Amsterdam – Marcel Baardemans is senior vaarweginspecteur. Een groot deel van de week is hij samen met zijn collega’s op het water om te controleren of booteigenaren en schippers zich aan de regels houden.

“De meeste mensen op het water gedragen zich netjes”, vertelt Marcel Baardemans tijdens een tocht met een van de inspectieboten. Collega’s Nick en Maurits houden op deze zonnige maandagmiddag de route in de gaten. “Natuurlijk is het extra druk op zonnige dagen. Amsterdam is nu eenmaal een levendige stad. Maar samen met de politie dragen wij eraan bij dat de sfeer op het water goed blijft.” (www.amsterdam.nl)